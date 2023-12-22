Полиция пресекла работу мошенников с автостраховками в Ульяновской области

Ирина Волк рассказала о схеме, по которой работали аферисты в регионе.

Российские правоохранительные органы по Ульяновской области пресекли деятельность преступной организованной группы из восьми жителей областного центра. Все они подозреваются в совершении серии мошенничеств в сфере страхования транспортных средств. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что трое местных жителей привлекли к сотрудничеству родственников, соседей и знакомых. Банда покупала редкие иномарки и подержанные автомобили отечественного производства, а затем в ночное время на безлюдных дорогах умышленно совершала ДТП. Ущерб от деятельности аферистов составил более трех миллионов рублей.

Пакет необходимых для возмещения ущерба документов направляли в страховые компании. После получения выплат находили станции технического обслуживания, где производили ремонт транспорта с минимальными затратами. пресс-слкжба МВД РФ

Следователи изъяли у злоумышленников семь транспортных средств, принимавших участие в подстроенных автомобильных авариях. В Настоящее время по факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ. Трое фигурантов расследования находятся под домашним арестом, остальным выбрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

На Коломяжском проспекте задержали мигранта, подозреваемого в обмане 84-летней пенсионерки.

Фото и видео: МВД Медиа