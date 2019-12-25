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На проспекте Художников пенсионерка лишилась почти 100 тысяч после встречи с мошенницами
Сегодня, 11:16
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ruzannar

На проспекте Художников пенсионерка лишилась почти 100 тысяч после встречи с мошенницами

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Камера видеонаблюдения на парадной зафиксировала преступниц.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 июня в полицию обратилась женщина. Она заявила, что её соседку обокрали две мошенницы.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу: в д. 20 по пр Художников и установили, что к пенсионерке 1931 года рождения под предлогом выплаты компенсации в размере 6 000 рублей (за использованные в период самоизоляции СИЗ) пришли две женщины.

Они сперва предложили проверить на месте ли накопленные деньги. После визита неизвестных потерпевшая обнаружила у себя купюры "банка приколов" на сумму 80 000 рублей и отсутствие ещё 10 000 рублей.

Общий материальный ущерб составил 90 000 рублей. Камера видеонаблюдения на парадной зафиксировала преступниц. Это две женщины славянской внешности, на вид около 30 лет. На них составлена ориентировка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге "капитан полиции" вынудил пенсионерку перевести деньги мошенникам

Фото: Pixabay

Теги: индивидуальные средства защиты, кража, мошенники спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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