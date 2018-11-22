В Петербурге "капитан полиции" вынудил пенсионерку перевести деньги мошенникам

Потерпевшая перевела 111550 рублей злоумышленникам.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 5 июня в полицию обратилась женщина 1959 года рождения. Она заявила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Затем он сказал, что мошенники пытаются похитить деньги с её карты. Пенсионерка прекратила разговор и повесила трубку.

Через несколько минут с другого номера позвонил ещё один мужчина и представился капитаном полиции "Владимиром Николаевичем". Он сказал, что нужно следовать указаниям, которые дал "сотрудник банка".

Потерпевшая поверила и перевела 111550 рублей на указанный мошенниками номер. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что лже-сотрудник спецслужб выманил у возлюбленной 500 тысяч рублей.

Фото: Pixabay