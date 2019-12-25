Лже-сотрудник спецслужб выманил у возлюбленной 500 тысяч рублей

Мужчина арестован до 4 августа 2020 года.

Получила завершение "история любви" с несчастливым концом, участницей которой стала петербурженка. Как сообщила 6 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, решением Красногвардейского районного суда под стражу до 4 августа заключен 23-летний молодой человек, обвиняемый в мошенничестве.

Мошенник обманным путем получил от девушки 498 тысяч рублей. В начале марта он познакомился с 35-летней женщиной в клубе "Фабрика" и поведал ей, что работает в ФСБ, показав фотографии своего дорогого "автомобиля".

Спустя две недели после того, как двое стали встречаться как пара, мужчина рассказал, что продал машину и якобы по ошибке перевел потерпевшей 600 тысяч рублей. У самой женщины на счету было полмиллиона рублей, о которых молодой человек знал.

После этого потерпевшая сняла со своего счета 490 тысяч рублей, еще восемь тысяч мужчина тайно перевел себе сам, после чего исчез. После этого выяснилось, что никаких денег безработный и ранее судимый петербуржец ей не переводил.

Фото: Piter.tv