В Петербурге разыскивают мужчину, который вынес драгоценности из Храма Воскресения Словущего

Общая сумма ущерба составила 200 000 рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция разыскивает мужчину, который похитил имущество из храма в Приморском районе. 13 июня в полицию обратился охранник Храма Воскресения Словущего. Он сказал, что заметил в нём выбитые окна.

Установлено, что ночью (примерно с 02:30 до 03:00) преступники разбили окна и зашли в храм. Они похитили ювелирные изделия, которые являются пожертвованиями прихожан. Общая сумма ущерба составила 200 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее мы сообщили, что прихожане вернулись в храмы Петербурга.

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