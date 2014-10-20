Сыщики установили личности подозреваемых и задержали их в Москве.

В Подмосковье раскрыли кражу имущества на сумму свыше 30 млн рублей из таунхауса. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, трое злоумышленников на машине подъехали в ночное время к таунхаусу в Королеве. Двое из них проникли в жилище через балконную дверь, собрали ювелирные изделия и другое имущество, затем вернулись в автомобиль и скрылись. Сыщики установили личности подозреваемых и задержали их в Москве.

Часть краденого подельники спрятали в лесном массиве вблизи поселка Ухтомский, остальным имуществом задержанные распорядились по собственному усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА