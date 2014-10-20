Полицейские изъяли биологические ресурсы и передали на ответственное хранение.

В Астраханской области пресекли незаконную перевозку почти 900 килограммов живых раков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, полицейские задержали минивэн на дороге федерального значения Р-216. За рулем иномарки находился местный житель. При осмотре его транспортного средства обнаружены 53 картонные коробки, в которых находились живые раки.

Водитель заявил, что приобрел членистоногих на берегу реки в Володарском районе, чтобы потом продать их. Полицейские изъяли биологические ресурсы и передали на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция Бердянска изъяла свыше 700 кг рыбной продукции без маркировки.

Видео: УМВД по Астраханской области