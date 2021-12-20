Общая сумма изъятой продукции оценивается в 2 млн рублей.

Полиция Бердянска изъяла свыше 700 кг рыбной продукции без маркировки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, торговля незаконным товаром осуществлялась на городской ярмарке. Отмечается, что рыба принадлежала запорожскому бизнесмену. Общая сумма изъятой продукции оценивается в 2 млн рублей. Документов на нее у мужчины не было. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция Москвы пресекла деятельность лжеюристов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА