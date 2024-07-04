Решением суда злоумышленника приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.

В Хабаровске суд вынес приговор мужчине, похитившему комплекс для аэрофотосъемки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2023 года. Группа студентов разгружала в вечернее время оборудование на крыльце университета в краевом центре, но из-за тусклого освещения они забыли черный кейс с комплексом для аэрофотосъемки. Его на утро следующего дня забрал злоумышленник с целью сбыть дорогостоящее оборудование.

Отмечается, что мужчина неофициально работал дворником в гаражном кооперативе. Полицейские задержали фигуранта по месту проживания в Хабаровске. Украденная техника была обнаружена в его жилище и возвращена законному владельцу. Решением суда мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.

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Видео: УМВД по Хабаровскому краю