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В Хабаровске суд вынес приговор мужчине, похитившему комплекс для аэрофотосъемки

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Решением суда злоумышленника приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.

В Хабаровске суд вынес приговор мужчине, похитившему комплекс для аэрофотосъемки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2023 года. Группа студентов разгружала в вечернее время оборудование на крыльце университета в краевом центре, но из-за тусклого освещения они забыли черный кейс с комплексом для аэрофотосъемки. Его на утро следующего дня забрал злоумышленник с целью сбыть дорогостоящее оборудование.

Отмечается, что мужчина неофициально работал дворником в гаражном кооперативе. Полицейские задержали фигуранта по месту проживания в Хабаровске. Украденная техника была обнаружена в его жилище и возвращена законному владельцу. Решением суда мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени пресекли сбыт местным жителем почти килограмма мефедрона.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю

Теги: кража имущества, приговор, суд, хабаровск
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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