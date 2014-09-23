В Тюмени пресекли сбыт местным жителем почти килограмма мефедрона

В ходе обыска его квартиры сотрудники полиции обнаружили на кухне 40 полимерных пакетов с "синтетикой".

В Тюмени сотрудники полиции пресекли сбыт местным жителем почти килограмма мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, подозреваемый был задержан в районе поселка Лесобаза. В ходе обыска его квартиры сотрудники полиции обнаружили на кухне 40 полимерных пакетов с "синтетикой", электронные весы, упаковочный материал. Злоумышленник заявил, что приобрел наркотик посредством одного из мессенджеров и планировал распространить на территории областного центра. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Ярославской области задержали пятерых местных жителей за организацию незаконной миграции.

Видео: УМВД по Тюменской области