В отношении 74 иностранцев были составлены протоколы об административных нарушениях.

В Ярославской области задержали пятерых местных жителей за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские при содействии Росгвардии и УФСБ России обнаружили несколько десятков нелегальных иностранцев на одном из производственных объектов. В отношении 74 человек были составлены протоколы об административных нарушениях. По данным следствия, организаторы незаконной миграции предлагали иностранцам заключить фиктивный брак с гражданами РФ, а также помогали им в сборе и подаче необходимых документов в подразделения по вопросам миграции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии задержали сотрудника ломбарда, подозреваемого в мошенничестве.

Видео: УМВД России по Ярославской области