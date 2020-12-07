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В Ярославской области задержали пятерых местных жителей за организацию незаконной миграции

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В отношении 74 иностранцев были составлены протоколы об административных нарушениях.

В Ярославской области задержали пятерых местных жителей за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские при содействии Росгвардии и УФСБ России обнаружили несколько десятков нелегальных иностранцев на одном из производственных объектов. В отношении 74 человек были составлены протоколы об административных нарушениях. По данным следствия, организаторы незаконной миграции предлагали иностранцам заключить фиктивный брак с гражданами РФ, а также помогали им в сборе и подаче необходимых документов в подразделения по вопросам миграции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии задержали сотрудника ломбарда, подозреваемого в мошенничестве.

Видео: УМВД России по Ярославской области

Теги: задержание, нарушение миграционного законодательства, ярославская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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