В Удмуртии задержали сотрудника ломбарда, подозреваемого в мошенничестве

Подозреваемый выплачивал своим друзьям деньги за принимаемую от них бижутерию по цене дорогостоящих украшений.

В Удмуртии полицейские задержали сотрудника ломбарда, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, в период с февраля по май 2024 года подозреваемый выплачивал из кассы организации своим друзьям деньги за принимаемую от них бижутерию по цене дорогостоящих золотых украшений. Через некоторое время при проведении инвентаризации администратор ломбарда обнаружил недостачу в размере 565 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени задержан курьер, похитивший по указке аферистов около 5 млн рублей.

Видео: МВД по Удмуртии