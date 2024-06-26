По данным следствия, жертвами аферистов стали четыре пенсионера.

В Тюмени задержан курьер, похитивший по указке аферистов около 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, жертвами аферистов стали четыре пенсионера. Отмечается, что во всех случаях мошенники действовали по одинаковой схеме. Потерпевшим поступал звонок от неизвестного, который сообщал, что по вине родственника произошло ДТП, а для урегулирования ситуации он просил деньги. Пенсионеры передавали финансы молодому человеку, который приезжал к ним по адресам. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Чехове полицейские нашли в гараже мужчины наркотики.

Видео: УМВД по Тюменской области