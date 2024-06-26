По данным следствия, 24-летний житель Мытищ подозревается в незаконном обороте запрещенных веществ.

В Чехове полицейские нашли в гараже мужчины наркотики. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 24-летний житель Мытищ подозревается в незаконном обороте запрещенных веществ. Его задержали в одном из гаражей в деревне Васькино. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более 11 кг N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА