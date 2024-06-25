В Москве пресекли незаконный оборот рыбной продукции

Ирина Волк раскрыла подробности о незаконной торговле в городе.

В Москве российские правоохранительные органы пресекли незаконный оборот рыбной продукции. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что на территории Новомосковского административного округа в столице злоумышленники организовали оптовый рынок. Они реализовывали свою продукцию в ночное время суток. При этом у фигурантов расследования не было сопроводительных документов, они не использовали средства контрольно-кассовой техники. В дневное время нелегальная торговля прекращалась. В настоящее время оперативникам удалось задержать троих подозреваемых. Полиция изъяла более яти тонн криминального товара.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ. пресс-служба МВД РФ по столице

Ф расследования игурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа