В Петербурге задержали стрелка со свадебной церемонии

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В субботу, 22 июня, в полицию Приморского района обратился свидетель, который заявил, что около ЗАГСа в доме №5 по улице Стародеревенская один из гостей свадебной церемонии выстрелил в воздух, предположительно, из газового пистолета, после чего сел в автомобиль "ВАЗ-2110" и уехал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Приморского района Санкт-Петербурга задержали 35-летнего уроженца одного из южных регионов России, который оказался работником одного из строительных гипермаркетов. В ходе допроса, мужчина признался, что 22 июня был приглашен на свадебную церемонию коллеги по работе и, от переизбытка чувств, чтобы поздравить молодых, произвел несколько выстрелов из светошумового пистолета, после чего сел в автомобиль и уехал.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга задержала группу ночных "карманников", охотившихся на клиентов ночных баров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти