Полиция Петербурга задержала группу ночных "карманников", охотившихся на клиентов ночных баров

К расследованию дел подключились сотрудники так называемого "карманного" отдела управления уголовного розыска. Они выяснили, что преступления были совершены по одному сценарию.

В мае 2024 года в полицию Выборгского района Петербурга поступило несколько заявлений о кражах, совершенных в такси. В одном случае 33-летний житель города после посещения ночного клуба лишился кошелька с пятью тыс. рублей и банковской карты, а в другом - 44-летний мужчина с проспекта Просвещения остался без мобильного телефона. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела по статье о краже, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

К расследованию дел подключились сотрудники так называемого "карманного" отдела управления уголовного розыска. Они выяснили, что преступления были совершены по одному сценарию. Во всех случаях история начиналась у выхода из ночного клуба, где к посетителям подходила компания молодых людей, которые якобы отдыхали в заведении по соседству. Они предлагали "поймать" одно такси на всех, аргументируя это выгодной ценой поездки. В итоге, рядом всегда оказывался дружелюбный таксист, который сажал всю компанию в свой "Фольксваген" и обещал довезти с ветерком. Во время поездки злоумышленники не скупились на крепкие мужские объятия, что в итоге приводило к пропаже денег или телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали четверых участников организованной группы: 29-летнего таксиста и трех его товарищей в возрасте от 28 до 30 лет. Один из задержанных ранее был судим за вымогательство и кражу. Все четверо задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. У полиции есть основания полагать, что они причастны к серии подобных преступлений.

Ранее мы сообщили о том, что полиция пресекла деятельность участников организованный группы, обманывавших посетителей петербургских ресторанов.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти