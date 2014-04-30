Полиция пресекла деятельность участников организованный группы, обманывавших посетителей петербургских ресторанов

Злоумышленники находили потенциальных жертв на сайтах знакомств, преимущественно состоятельных мужчин, готовых к романтическим встречам. Затем они предлагали им свидание в ресторанах, которые контролировались членами преступной группы.

Сотрудники ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что злоумышленники находили потенциальных жертв на сайтах знакомств, преимущественно состоятельных мужчин, готовых к романтическим встречам. Затем они предлагали им свидание в ресторанах, которые контролировались членами преступной группы.

Мошенники, среди которых были несовершеннолетние, приходили на свидания на автомобилях премиум-класса, создавая образ богатой жизни. Они уговаривали своих собеседников заказывать дорогие блюда и напитки, а затем под различными предлогами покидали заведение, оставляя мужчин оплачивать счет. Тех, кто отказывался платить, заставляла это сделать служба безопасности. По предварительным данным, каждый день на эту схему попадались до 25 человек.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали участников преступной схемы в ресторанах в Адмиралтейском и Василеостровском районах Петербурга. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве Уголовного кодекса Российской Федерации.

Все предполагаемые участники преступной схемы привлечены к ответственности. Их процессуальный статус будет определен в ходе дальнейшего разбирательства. Также проводятся мероприятия по установлению всех пострадавших от действий мошенников.

Ранее полицейские задержали жителя Волхова, подозреваемого в убийстве в уличной драке.

Видео: МВД