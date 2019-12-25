Прихожане вернулись в храмы Петербурга

Прихожане должны оставаться в масках на протяжении всего богослужения.

После долгого перерыва верующие Петербурга вернулись в храмы. Ограничения на посещение сняли в пятницу, 5 июня.

По словам руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Натальи Родомановой, разрешение снова посещать церкви стало настоящим подарком ко Дню Святой Троицы, ведь Пасху, Радоницу и Вознесение Господне горожане праздновали дома.

Однако все еще необходимо соблюдать рекомендованные меры предосторожности: носить маски и использовать санитайзеры с антисептиков, установленные на входе в храмы. На четыре квадратных метра должен находиться один человек, в некоторых соборах ориентироваться помогает спецразметка. Также лучше воздержаться от целования чаши, креста, икон и руки священника.

Ранее мы сообщали, что мечети Петербурга начнут впускать прихожан с 6 июня.

Фото: "Невские Новости"