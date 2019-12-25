Храмы начнут открываться поэтапно, а доступ в них будет осуществляться с соблюдением всех мер безопасности.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что мечети Петербурга начнут впускать прихожан с 6 июня. Об этом сообщил муфтий Северной столицы Равиль-Хазрат Панчеев.

Соответстующее решение было принято после разговора с градоначальником Петербурга Александром Бегловым. Также своё согласие дал Роспотребнадзор по городу.

Отмечается, что мечети откроют поэтапно. При этом доступ в них будет осуществляться исключительно с соблюдением всех мер безопасности. Однако, пожилым петербуржцам рекомендовано воздержаться от посещения мечети.

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