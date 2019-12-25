Решение о продлении сроков приема новых учащихся на 2020/2021 учебный год было принято министерством культуры России.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что петербургские детские школы искусств продлят сроки приема учеников. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

В 63 городских и районных учреждениях прием учеников продлится до 30 сентября. Если поток полностью не заполнится, то набор продлят до конца ноября.

Соответствующее решение принято министерством культуры России. Специалисты учитывали все ограничения, которые введены из-за пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что с начала года "Лиза Алерт" получила почти 2000 заявок о пропавших детях.

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