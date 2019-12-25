С начала года "Лиза Алерт" получила почти 2000 заявок о пропавших детях

40 детей погибли, из них 16 утонули.

С начала года и еще до начала летнего сезона в волонтерское некоммерческое общественное объединение "Лиза Алерт" поступила 1851 заявка о пропавших детях. Такие данные приводят представители поискового отряда "ВКонтакте" по состоянию на 1 июня.

Известно, что 40 детей погибли, из них 16 утонули. С началом летнего сезона случаи пропажи людей, в том числе и детей, только участились. Чтобы избежать трагедии специалисты напомнили родителям о простых правилах поведения детей у водоемов.

Самое важное, о чем стоит помнить взрослым, это постоянное наблюдение за своими детьми. Малышей нельзя оставлять без присмотра возле воды, даже если раньше ребенок не проявлял интереса к плаванию.

Также родителям советуют не надеяться на надувные круги и нарукавники. Эти предметы должны быть на детях, но при этом взрослым необходимо все равно присматривать за несовершеннолетними. К слову, перевернувшийся круг может стать смертельной ловушкой для ребенка.

На дачных участках рекомендуется обезопасить колодцы и бассейны. Также стоит разговаривать с детьми с самого раннего возраста, предупреждая их об угрозах и правилах поведения в воде.

Ранее волонтер "Лизы Алерт" рассказала, как проходят поиски людей в условиях карантина.

Фото: pixabay.com