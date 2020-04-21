Волонтер "Лизы Алерт" рассказала, как проходят поиски людей в условиях карантина

Из-за самоизоляции свидетелей, которые могли заметить потерявшихся людей на улицах, стало гораздо меньше.

Самоизоляция и карантин повлияли на работу благотворительных организаций и волонтерских объединений. О том, как изменилась работа в условиях карантина, и как можно помочь поисковому отряду, рассказала волонтер ПСО "Лиза Алерт" Ника Пастенес.

Даже в такое непростое время поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" продолжает свою деятельность. Несмотря на карантин и режим самоизоляции, нам на горячую продолжают поступать звонки с просьбой о помощи. По сравнению с мартом 2019 года, количество заявок не только не уменьшилось, но даже возросло на полсотни. Особый режим вносит свои коррективы и в нашу работу. Сейчас основной упор делается на интернет-пространство. Это не значит, что активных поисков нет, просто теперь отсутствует возможность развернуть полноценный штаб на месте проведения поисковых мероприятий. Координирование поисковых групп осуществляется удаленно. Ника Пастенес, волонтер ПСО "Лиза Алерт"

Ранее мы говорили с представителем благотворительной организации "Ночлежка. По ее словам, бездомные люди во время пандемии оказались в непростой ситуации. О трудностях во время карантина сообщили и представители приютов для животных.

Видео: Piter.TV