В "Ночлежке" рассказали, как бездомные живут в режиме карантина

Тысячи людей остались на улицах Петербурга без возможности самоизолироваться.

В "Ночлежке" рассказали, как справляются с работой в карантинном режиме. Сейчас временно приостановлена работа консультационной службы, прачечной, душевой, пункта выдачи предметов гигиены и одежды и групп психологической поддержки в зале ожидания.

С одной стороны сейчас есть ощущение, что с начала кризиса стали больше обращаться, то есть люди понимают. Мы понимаем, что у большого количества людей нет доступа к средствам массовой информации, к интернету, которые при этом находятся в социальной изоляции, скорее всего, они не знают о той опасности, которая есть сейчас. Екатерина Черемисина, руководитель отдела привлечения ресурсов и PR "Ночлежки"

Продолжают работать в обычном режиме пункты обогрева, ночной приют и ночной автобус, без них люди будут голодть и замерзать. Там есть санитайзеры, которые могут использовать бездомные. Кроме того, "Ночлежка" начала шить маски, часть из них уже раздали бездомным.

Однако проблема самоизоляции для бездомных остается открытой. В городе нет мест, которые готовы принять всех бездомных людей, чтобы те могли защититься от коронавирусной инфекции.

Самый правильный вариант сейчас – пытаться самоизолироваься в проектах помощи, которые помогают бездомным людям. Хотя, скорее всего, если все бездомные обратятся для ночевки или самоизоляции днем, то таких мест не хватит. Поэтому на прошлой неделе мы отправили официальные обращения к органам власти Москвы и Петербурга, с просьбой открыть такие места и смягчить требования к существующим приютам. Сейчас в некоторых приютах необходимо иметь паспорт, в котором должна быть прописка в Москве. В Москву и Петербург приезжают люди на работу, скорее всего, у них не было прописки в этих городах, при этом люди часто теряют документы, когда оказываются на улице. Получается, что из-за бюрократии они не могут воспользоваться такими приютами. Екатерина Черемисина, Екатерина Черемисина, руководитель отдела привлечения ресурсов и PR "Ночлежки"

По словам представителя благотворительной организации, среди подопечных "Ночлежки" не было замечено людей с подозрением на коронавирус. Все бездомные при наличии симптомов обязаны обращаться в больницу.

Ранее постояльцы "Ночлежки" приняли участие в социальной рекламе, которая обращает внимание на то, что самоизолироваться дома могут не все: "Мы сделали эту социальную рекламу, чтобы показать: бездомность всегда ужасна. Она оставляет человека беззащитным перед холодом, голодом, болезнями и насилием. Тем важнее сейчас помнить о тех, кто оказался на улице, и позаботиться о них".

Фото: Ночлежка