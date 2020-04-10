Петербуржцы стали чаще брать животных из приютов на карантине: репортаж Piter.TV

Приюты для животных столкнулись с рядом проблем из-за коронавируса.

Петербуржцы стали чаще брать животных из приютов во время изоляции. Многие приюты предлагают взять питомца на передержку на время карантина. Таким образом животные получают заботу и временный дом, а люди – возможность чаще выходить на улицу.

Мы совместно с несколькими приютами нашего города запустили общую акцию "Возьми питомца на время карантина". Это было очень сложное решение, но, к сожалению, для некоторых приютов это необходимая мера, потому что в данных условиях все сложнее и сложнее выживать. Валерия Котлюба, глава благотворительной организации "Ветер перемен"

Из-за карантина многие волонтеры изолировались, а пожертвования сократились. Непростые времена настали не только для приютов, но и для котокафе.

Для нас очень большая проблема с арендой. Арендная плата сократилась на 25 процентов, но мы привыкли ни от кого не зависеть, не просить денег, потому что люди приходили, пили кофе, покупали сувениры, обеспечивая наше существование. Сейчас этого нет, и аренда для нас – очень существенный минус. Анна Кондратьева, основательница котокафе "Республика кошек"

Для помощи животным в любой приют можно отправить корм или пожертвовать деньги на содержание.

Фото и видео: Piter.TV