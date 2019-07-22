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В Петербурге гендиректор признался полиции в убийстве знакомого
Сегодня, 9:54
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ruzannar

В Петербурге гендиректор признался полиции в убийстве знакомого

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Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 мая в полицию позвонил гендиректор одной из частных компаний. 

Он заявил, что в его квартире д. 10 по ул. Асафьева находится труп. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили тело гражданина Азербайджана 1987 года рождения.

Спустя несколько часов в полицию обратился звонивший ранее мужчина. Гендиректор признался в том, что это он убил ножом знакомого во время внезапно возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге вынесли приговор укрывателю убийства на пьяном застолье.

Фото: Piter.tv

Теги: заявление в полицию, убийство спб, явка с повинной
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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