В Петербурге гендиректор признался полиции в убийстве знакомого

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 мая в полицию позвонил гендиректор одной из частных компаний.

Он заявил, что в его квартире д. 10 по ул. Асафьева находится труп. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили тело гражданина Азербайджана 1987 года рождения.

Спустя несколько часов в полицию обратился звонивший ранее мужчина. Гендиректор признался в том, что это он убил ножом знакомого во время внезапно возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге вынесли приговор укрывателю убийства на пьяном застолье.

Фото: Piter.tv