К супруге председателя ТСЖ в "Мерседес" сел неизвестный и лез целоваться

Хулигану на вид не больше 25 лет.

Неизвестный сел в машину председателя ТСЖ на проспекте Ударников и пытался приставать к женщине. Незнакомец проявил силу и стал душить петербурженку. О ситуации, которая произошла 6 мая, Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Женщина хотела забрать собаку со стрижки и не закрыла машину. Когда вернулась, то на пассажирском сидении уже был хулиган. Пострадавшей 1971-го года рождения удалось вытолкать злоумышленника из "Мерседеса", после чего она уехала. На вид ему 22-25 лет. Был в черных резиновых тапках и солнцезащитных очках, несмотря на дождливую погоду.

С заявлением в полицию водитель обращаться не стала, но муж в правоохранительные органы о случившемся все же сообщил.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что драка собачников на Выборгском шоссе попала на видео.

Фото: Piter.TV