В Ленобласти подростки подозреваются в домогательствах к 6-летней девочке

В Ленинградской области девочка подверглась сексуальному насилию со стороны подростков. В деле разбирается полиция, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".
В полицию Всеволожского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что летом на даче в СНТ "Сады" два 11-летних мальчика совершили насильственные действия сексуального характера в отношении ее 6-летней дочери.
Проводится проверка по данному заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что педофил из лужского СНТ проведет в колонии 8 лет.
Фото: Piter.tv
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