В Ленобласти подростки подозреваются в домогательствах к 6-летней девочке

Проводится проверка по данному заявлению.

В Ленинградской области девочка подверглась сексуальному насилию со стороны подростков. В деле разбирается полиция, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Всеволожского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что летом на даче в СНТ "Сады" два 11-летних мальчика совершили насильственные действия сексуального характера в отношении ее 6-летней дочери.

Проводится проверка по данному заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что педофил из лужского СНТ проведет в колонии 8 лет.

Фото: Piter.tv