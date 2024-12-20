Задержанным может грозить до 12 лет лишения свободы.

Трем жителям Каменска-Уральского предъявили обвинения за издевательства над девушками. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по Свердловской области.

По данным следствия, инцидент произошел 3 января. Трое парней усадили в машины девушек. Они привезли потерпевших на автомойку, где издевались над ними. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении злоумышленников под стражу. Возбуждено уголовное дело. Задержанным может грозить до 12 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.tv