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Трем жителям Каменска-Уральского предъявили обвинения за издевательства
Сегодня, 7:42
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Трем жителям Каменска-Уральского предъявили обвинения за издевательства

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Задержанным может грозить до 12 лет лишения свободы.

Трем жителям Каменска-Уральского предъявили обвинения за издевательства над девушками. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по Свердловской области.

По данным следствия, инцидент произошел 3 января. Трое парней усадили в машины девушек. Они привезли потерпевших на автомойку, где издевались над ними. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении злоумышленников под стражу. Возбуждено уголовное дело. Задержанным может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее эксперт рассказал, что гостиницы Анапы не будут снижать цены.

Фото: Piter.tv

Теги: домогательство, каменск-уральский, обвинения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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