Эксперт рассказал, что гостиницы Анапы не будут снижать цены

Дмитрий Арутюнов рассказал о ситуации с пляжами и морем на российском курорте.

Отели российского курорта в Анапе, несмотря на упавший спрос клиентов из-за загрязнения пляжей мазутом, все равно не планируют снижать цены на свои услуги. Генеральный директор туристической компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов пояснил, что туристы приезжают туда за другими видами отдыха. В интервью журналистам телеканала "360.ru" эксперт рассказал, какая ситуация на побережье Краснодарского края на сегодняшний день, а также когда станет ясно, пригодны ли береговые зоны для купания. Одной из причин того, что местные гостиницы не пересматривают ценовую политику является то, что пляжи очищаются при помощи добровольцев, сотрудников ГУ МЧС, поэтому количество оставшихся выбросов мазута на участке минимально.

Надо сказать, что результаты налицо. Действительно, всем миром, что называется, набросились на эту проблему, и стало лучше. Никто не говорит, что стало идеально, но то, что стало лучше, — это факт. Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туристической компании "Арт-Тур"

Эксперт выразил опасение в том, что с наступлением весеннего сезона из-за повышения температуры для Анапы существует риск повторного загрязнения пляжей. Он призвал дождаться того времени, когда специалисты из Роспотребнадзора дадут официальное заключение о пригодности пляжей к купальному сезону. Такое объявление может быть выпущено к первому марта. Дмитрий Арутюнов заметил, что акватория города ранее никогда не отличалась особенной чистотой. По этой причине отели оборудовали для своих гостей отдельные бассейны, в которых можно купаться независимо от состояния моря.

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Фото и видео: 360.ru