На туристском портале Петербурга собрали патриотические маршруты

Новый раздел можно найти в пункте "Мой гид".

На официальном туристском портале Петербурга Visit-Petersburg.ru появился раздел патриотического туризма. Об этом сообщили в Смольном.

Новый раздел можно найти в пункте "Мой гид". Доступ к тематическим подразделам пользователи получат через "Тематический туризм", а затем – "Патриотический туризм".

Например, есть недавно возобновленный советский маршрут №3 под названием "Подвигу твоему, Ленинград!". В первый день гостям покажут исторический центр Северной столицы: площадь Восстания, Невский проспект, Исаакиевский собор, стрелку Васильевского острова, крейсер "Аврора", Смольный и Пискаревское кладбище. Каждый объект хранит следы Великой Отечественной войны.

А расширенная версия маршрута будет включать второй день программы – автобусную экскурсию в Царское Село. Третий день перенесет в Кронштадт.

Еще один патриотический маршрут – "Дорогами Славы", рассчитанный на пять дней. Каждый из них насыщен объектами, впечатлениями и событиями.

А в разделе "Мероприятия" получится ознакомиться с предложениями петербургского Единого календаря событий, посвященными 80-й годовщине Победы.

Ранее мы рассказывали о том, что уровень загрузки петербургских гостиниц вернулся к допандемийным показателям.

Фото: Piter.TV