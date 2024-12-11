Уровень загрузки петербургских гостиниц вернулся к допандемийным показателям

Такая разница между ценой и популярностью обусловлена ростом спроса на более гибкие и экономически выгодные варианты размещения, особенно среди туристов, выбирающих длительные поездки.

В 2024 году средняя загрузка сервисных апартаментов в Петербурге достигла 81,8%, что на 16,2 процентных пункта выше, чем у отелей, выяснили аналитики Nikoliers на основании данных Hotel Advisors.

Стоимость проживания в апартаментах оказалась в среднем вдвое ниже — 3110 рублей за ночь вместо 7211 рубля в гостиницах. Такая разница между ценой и популярностью обусловлена ростом спроса на более гибкие и экономически выгодные варианты размещения, особенно среди туристов, выбирающих длительные поездки. Прогнозируется, что в 2025 году рынок ожидает рекордный ввод новых единиц, при этом число сервисных апартаментов вырастет почти в 12,5 раза по сравнению с новыми гостиничными номерами. Это приведет к значимым изменениям в структуре рынка средств размещения: к 2025 году доля гостиниц уменьшится до 54%, тогда как сервисные апартаменты займут 46%.

Петербург сохраняет лидерство в формате сервисных апартаментов. В 2025 году запланировано открытие 11 апарт-отелей. Номерной фонд апарт-отелей в 2025 году может вырасти на 2455 юнитов. Десять из них будут управляться российскими операторами.

Ожидается рекордный ввод номерного фонда в Северной столице. Открытие двух гостиниц увеличит их общий номерной фонд более чем на 1100 номеров, что станет максимальным показателем с 2008 года, когда открыли четыре гостиницы с общим числом комнат более 2000. В 2024 году отели Петербурга показали рост загрузки и средней стоимости номера во всех ценовых категориях, что положительно повлияло на доходность на номер, которая в среднем составила 5100 рублей по всем ценовым категориям, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы сообщили о том, что новый владелец гостиниц Sokos выходит на рынок апарт-отелей Петербурга.

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