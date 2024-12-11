Новый владелец гостиниц Sokos выходит на рынок апарт-отелей Петербурга

Компания "Корфу", входящая в состав Wone Hotels, стала совладельцем проекта Gler, реализуемого компанией "Петрополь" на Васильевском острове.

Сеть отелей Wone Hotels, которая ранее приобрела несколько бывших отелей Sokos от финской S-Group, теперь расширяет своё присутствие на рынке апарт-отелей в Петербурге. Компания "Корфу", входящая в состав Wone Hotels, стала совладельцем проекта Gler, реализуемого компанией "Петрополь" на Васильевском острове.

Представители Wone Hotels подчеркнули, что этот проект является первым шагом в направлении развития сегмента апартаментов, однако не последним. В настоящее время компания ведёт переговоры о приобретении других объектов, информация о которых пока не разглашается. Открытие нового апарт-отеля Gler запланировано на лето текущего года на пересечении Малого проспекта и 17-й линии Васильевского острова.

Напомним, что с 2022 года сеть Wone Hotels владеет бывшими отелями Sokos в Петербурге, которые сегодня работают под названиями Palace Bridge Hotel, Vasilievsky Hotel и Cosmos St.Petersburg Olympia Garden Hotel. Владельцами компании являются предприниматели Александр Ермаков и Юрий Шумаков, сообщает издание "Деловой Петербург".

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)