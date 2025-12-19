Петербургскую учительницу после обвинений направили в психбольницу

Обвиненная в педофилии преподаватель оказалась под наблюдением врачей.

Обвиненная в совращении несовершеннолетних учительница английского языка из Санкт-Петербурга была госпитализирована в психиатрическую больницу для обследования и наблюдения. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

22-летняя преподавательница Афина Симеонидис, в отношении которой ранее появились обвинения в совершении действий сексуального характера в отношении 12-летних школьников, была направлена в медицинское учреждение из-за подозрений на ухудшение психического состояния.

По имеющейся информации, женщину поместили в городскую психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова. В настоящее время она находится под наблюдением специалистов, проводится медицинская оценка ее состояния.

Официальные представители правоохранительных органов не сообщали о прекращении или изменении процессуального статуса обвиняемой. Следственные действия продолжаются, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Piter.TV