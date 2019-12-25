Суд арестовал учительницу из Петербурга за сексуальные действия с подростками

Петербургский суд взял под стражу учительницу по делу о растлении двух учеников.

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местной учительницы, обвиняемой в совершении насильственных действий сексуального характера против двух 12-летних школьников. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что инциденты произошли 15 апреля, 26 апреля и 25 июля 2024 года в жилом помещении обвиняемой. По версии следствия, учительница совершила противоправные действия, используя беспомощное состояние несовершеннолетних.

Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ. Подозреваемую задержали 16 декабря, а официальное обвинение предъявили 18 декабря. На заседании у суда обвиняемая виновной себя не признала, ходатайствуя об избрании домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил: избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2026 года.

Фото: Piter.TV