Раненую в школе Петербурга учительницу выписали после нападения

Учительницу из школы №191 отправили долечиваться домой.

Учительницу математики, получившую ножевые ранения в школе №191 в Санкт-Петербурге, выписали из медицинского учреждения для продолжения лечения в домашних условиях, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

После инцидента, произошедшего в одном из учебных заведений Санкт-Петербурга, пострадавшую учительницу выписали из больницы. Медики приняли решение о дальнейшем лечении вне стационара, поскольку состояние пациентки стабилизировалось и не вызывает опасений. Нападение произошло 15 декабря в школе №191. По предварительным данным, ученик девятого класса напал на учительницу математики, 29-летнюю женщину, используя нож. Подросток нанес педагогу не менее трех ножевых ранений.

После атаки школьник предпринял попытку причинить вред самому себе. На место происшествия были вызваны экстренные службы, пострадавшую учительницу госпитализировали, ей была оказана необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, возможной причиной нападения стала неудовлетворительная оценка по предмету. Одноклассники подростка сообщили, что конфликт мог быть связан с реакцией матери школьника на полученную отметку.

В то же время сама пострадавшая учительница в беседе с сотрудниками полиции заявила, что, по ее мнению, причиной произошедшего мог стать семейный конфликт у ученика.

Фото: Piter.TV