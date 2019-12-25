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27-летний индус подозревается в домогательствах 16-летней петербурженки
Сегодня, 13:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

27-летний индус подозревается в домогательствах 16-летней петербурженки

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Инцидент произошел на станции "Площадь Восстания-2".

Индус подозревается в домогательствах несовершеннолетней в центре Петербурга. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Вечером в воскресенье, 6 апреля, 16-летняя петербурженка обратилась к наряду полиции. Девочка сообщила, что у входа на станцию "Площадь Восстания-2" иностранец совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

На месте происшествия правоохранители задержали 27-летнего гражданина Индии. Для разбирательства его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция задержала приезжего таксиста-извращенца в Петербурге. В полицию ночью 10 марта обратилась 22-летняя девушка с информацией о том, что во время поездки водитель у дома 15к2 по Туристской улице расстегнул ремень у себя на штанах, убрал руки с руля и начал странно дышать

Фото: Piter.tv

Теги: домогательство, метро, площадь восстания
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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