27-летний индус подозревается в домогательствах 16-летней петербурженки

Инцидент произошел на станции "Площадь Восстания-2".

Индус подозревается в домогательствах несовершеннолетней в центре Петербурга. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Вечером в воскресенье, 6 апреля, 16-летняя петербурженка обратилась к наряду полиции. Девочка сообщила, что у входа на станцию "Площадь Восстания-2" иностранец совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

На месте происшествия правоохранители задержали 27-летнего гражданина Индии. Для разбирательства его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция задержала приезжего таксиста-извращенца в Петербурге. В полицию ночью 10 марта обратилась 22-летняя девушка с информацией о том, что во время поездки водитель у дома 15к2 по Туристской улице расстегнул ремень у себя на штанах, убрал руки с руля и начал странно дышать

Фото: Piter.tv