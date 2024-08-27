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Полиция задержала приезжего таксиста-извращенца в Петербурге
Сегодня, 14:59
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Полиция задержала приезжего таксиста-извращенца в Петербурге

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В отношении водителя составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ.

Полицейские задержали таксиста, который совершил противоправные действия в отношении молодой пассажирки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию ночью 10 марта обратилась 22-летняя девушка с информацией о том, что во время поездки водитель у дома 15к2 по Туристской улице расстегнул ремень у себя на штанах, убрал руки с руля и начал странно дышать. Личность неадеквата установили, им оказался 22-летний мигрант. 

В отношении таксиста составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания). Собранные правоохранителями материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. 

Ранее на Piter.TV: Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту домогательства до девочки в автобусе на севере Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: таксист-мигрант, туристская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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