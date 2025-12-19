На Туристской улице появится крупный диагностический центр на 880 посещений в смену

В здании разместятся отделения разного профиля.

В Приморском районе Санкт-Петербурга согласован проект нового диагностического центра. Его планируют построить на Туристской улице, на участке 17. Архитектурный облик будущего здания одобрил Комитет по градостроительству и архитектуре города. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект подготовила "Проектная мастерская „ПЕТЕРГОФ"", заказчиком выступает Фонд капитального строительства и реконструкции. Новый медицинский центр рассчитан на 880 пациентов за смену и будет ориентирован на амбулаторную диагностику и профилактику.

В здании разместятся отделения разного профиля: лучевая и функциональная диагностика, эндоскопия, процедурные кабинеты, а также специализированный центр, где будут работать с вопросами здорового образа жизни.

Отдельное внимание в проекте уделено организации входных групп. Они выделены цветом и расположены с учетом будущих пешеходных потоков, чтобы сделать здание удобным и понятным для посетителей. В отделке фасадов планируется использовать матовую керамогранитную плитку спокойных оттенков.

При проектировании учтено и текущее состояние территории. Существующие зеленые насаждения сохранят, а пешеходные дорожки и проезды аккуратно впишут в обновленную схему участка.

