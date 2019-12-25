Молодая петербурженка стала жертвой таксиста-извращенца

Когда мужчина отвез первого пассажира, он расстегнул ремень у себя на штанах, убрал руки с руля и начал странно дышать.

Студентка стала жертвой таксиста-извращенца на севере Петербурга. Неадекват не выпускал ее из автомобиля и кружил на одном месте.

По данным Neva.Today, в полицию в ночь на 10 марта обратилась 23-летняя девушка с информацией о том, что в такси во время поездки по тарифу "Вместе" ей попался водитель-онанист. Когда мужчина отвез первого пассажира, он расстегнул ремень у себя на штанах, убрал руки с руля и начал странно дышать. Все длилось около пяти минут. Потерпевшая просила остановить машину, но таксист игнорировал ее и продолжал мастурбировать.

Петербурженка позвонила своему молодому человеку и назвала имя водителя, только после этого он разблокировал двери. Также девушку встретила сестра. Злоумышленник скрылся, правоохранители проводят проверку.

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения таксиста на пассажирку в Петербурге.

Фото: Piter.TV