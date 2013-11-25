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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения таксиста на пассажирку в Петербурге
Сегодня, 9:58
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения таксиста на пассажирку в Петербурге

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Следователи города уже начали проверку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях таксиста в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве. 

Уточняется, что водитель напал на пассажирку и разбил ее телефон. Следователи города по данному факту проводят проверку. 

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных результатах расследования. 

Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в Тихвине задержан мужчина, угрожавший ножом собственной матери. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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