Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения таксиста на пассажирку в Петербурге

Следователи города уже начали проверку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях таксиста в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве.

Уточняется, что водитель напал на пассажирку и разбил ее телефон. Следователи города по данному факту проводят проверку.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных результатах расследования. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ