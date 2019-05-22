В Тихвине задержан мужчина, угрожавший ножом собственной матери

Всё произошло из-за 500 рублей.

В Тихвине Ленинградской области 47-летний мужчина напал на свою 70-летнюю мать с ножом, требуя денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, около 11:30 женщина обратилась в полицию с заявлением о нападении. Она рассказала, что сын угрожал ей ножом и заставил её пойти в ближайшее отделение банка, где она сняла с карты 500 рублей и передала их ему.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Мужчина был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушитель может быть привлечён к ответственности за вымогательство и угрозу применения насилия.

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Фото: Piter.TV