Мужчина и женщина пытались украсть букеты с Пискарёвского кладбища

Заведено уголовное дело.

В Калининском районе Санкт-Петербурга были задержаны двое подозреваемых в краже цветов с Пискарёвского мемориального кладбища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл ранним утром в Международный женский день. В 06:04 охранник кладбища сообщил в полицию о задержании двух человек, которые похищали цветы. На месте были задержаны 39-летний мужчина и его 27-летняя спутница. По данным правоохранителей, пара погрузила в свой автомобиль 12 букетов, оставленных посетителями на могилах.

Задержанные доставлены в отдел полиции для разбирательства. В отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Мурино напал на посетителя магазина в Петербурге.

Фото: Piter.TV