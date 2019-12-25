Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту домогательства до девочки в автобусе на севере Петербурга

О ходе расследования уголовного дела по факту неправомерных действий в отношении несовершеннолетней в Петербурге будет доложено председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где мигрант совершил противоправные действия в отношении малолетней девочки в автобусе.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову подготовить отчет о ходе расследования и установленных фактах по данному делу.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: пресс-служба СК РФ
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