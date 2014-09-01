В Петербурге в автобусе мигрант трогал за ягодицы 13-летнюю девочку

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению задержан 23-летний гражданин Таджикистана.

На севере Санкт-Петербурга мигрант домогался до девочки в автобусе. Иностранца задержали, сообщили в "Оперативном прикрытии".

В субботу, 8 марта, около девяти часов вечера в автобусе №397 мужчина совершили развратные действия в отношении 13-летней девочки. Об этом 9 марта в полиции рассказала мать девочки. По словам женщины, незнакомец трогал ягодицы её дочери.

У дома 52 по Светлановскому проспекту 10 марта сотрудниками уголовного розыска по подозрению задержан 23-летний гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ранее появилось видео задержания петербуржца, который вел интимную переписку с 12-летней девочкой.

Фото: Piter.tv