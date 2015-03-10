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В Приморском районе Петербурга женщина будит соседей сиреной
Вчера, 22:57
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В Приморском районе Петербурга женщина будит соседей сиреной

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По словам местных жителей, соседка "кошмарит" окружающие дома.

Жительница дома по Туристской улице в Приморском районе Петербурга не дает покоя соседям, включая регулярно сирену-будильник. Это продолжается с весны, пишет "Фонтанка".

По словам местных жителей, соседка "кошмарит" окружающие дома. Сирены она включает на несколько часов подряд и по утрам, и днем, и по вечерам. 

Петербуржцы уже обращались в полицию, однако результатов нет. Мотивы женщины остаются неизвестными. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге правоохранители взялись за "шумных" водителей. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: будильник, сирена, туристская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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