В Приморском районе Петербурга женщина будит соседей сиреной

По словам местных жителей, соседка "кошмарит" окружающие дома.

Жительница дома по Туристской улице в Приморском районе Петербурга не дает покоя соседям, включая регулярно сирену-будильник. Это продолжается с весны, пишет "Фонтанка".

По словам местных жителей, соседка "кошмарит" окружающие дома. Сирены она включает на несколько часов подряд и по утрам, и днем, и по вечерам.

Петербуржцы уже обращались в полицию, однако результатов нет. Мотивы женщины остаются неизвестными.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге правоохранители взялись за "шумных" водителей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)