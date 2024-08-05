В Петербурге полиция взялась за "шумных" водителей

Перед нарушителями стоит выбор: либо в 10-дневный срок они возвращают техническое состояние своего транспорта к заводским "настройкам", либо его регистрация аннулируется, а номера списываются в архив.

Северная столица стала первым регионом в России, где полиция создала и реализовала на практике рабочий механизм привлечения к ответственности водителей "громких" транспортных средств. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Речь, как правило, идёт об автомобилях или мотоциклах, владельцы которых в погоне за мощностью делают апгрейд, а побочным результатом становится резко возрастающий рёв работающего двигателя. Такой шум вызывает возмущение у остальных граждан, особенно когда такой автомобиль проезжает в позднее время под окнами жилых домов.

Госавтоинспекция Петербурга проанализировала административное законодательство и разработала действенный правовой механизм привлечения к ответственности любителей "громкой" езды. Нарушитель привлекается к ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ: 8.23 – за превышения нормативов уровня шума и 12.5 – за внесение конструктивных изменений в транспортное средство. Полицейскими использовался специальный сертифицированный прибор, приобретенный для замера уровня шума на месте.

За выходные владельцы 15 транспортных средств были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей. Перед нарушителями стоит выбор: либо в 10-дневный срок они возвращают техническое состояние своего транспорта к заводским "настройкам", либо его регистрация аннулируется, а номера списываются в архив. За езду на таком автомобиле в дальнейшем может грозить лишением прав.

Видео: МВД