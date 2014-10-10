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Драка собачников на Выборгском шоссе попала на видео

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Мужчина бросал мусор в свою оппонентку, после чего ударил ее ногой. Устанавливать виновника будет полиция.

Конфликт с рукоприкладством между владельцами собак на Выборгском шоссе попал на видео. Он произошел около 20 часов 6-го мая у дома №25.

На кадрах видно, как женщина следует за мужчиной с собакой, пытается его ударить. Тот, чтобы защититься, кидает в нее мусор с асфальта. Позже и петербуржец проявляет агрессию, ударив женщину несколько раз ногой. В результате она упала. В это время собачник держал в руках своего питомца.

По предварительным данным, шпиц пострадал. О состоянии горожан официальной информации пока нет. 

Видео: Piter.TV

Теги: драка, питомцы, собачники
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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