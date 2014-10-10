Драка собачников на Выборгском шоссе попала на видео

Конфликт с рукоприкладством между владельцами собак на Выборгском шоссе попал на видео. Он произошел около 20 часов 6-го мая у дома №25.
На кадрах видно, как женщина следует за мужчиной с собакой, пытается его ударить. Тот, чтобы защититься, кидает в нее мусор с асфальта. Позже и петербуржец проявляет агрессию, ударив женщину несколько раз ногой. В результате она упала. В это время собачник держал в руках своего питомца.
По предварительным данным, шпиц пострадал. О состоянии горожан официальной информации пока нет.
Видео: Piter.TV
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