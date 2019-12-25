На Выборгском шоссе женщина жестоко избила пенсионера со шпицем

Шпиц находится в реанимации, у него отказали передние лапы.

Накануне вечером нетрезвая женщина напала на пенсионера со шпицем. Информация об этом появилась в группе "Шувалово – Озерки" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел 6 мая около 21:00. Хозяйка двух собак напала на пожилого мужчину, который выгуливал шпица. Нетрезвая женщина ударила карабином пенсионера и его питомцу. У мужчины пробита голова, собака находится в реанимации в тяжелом состоянии.

У шпица черепно-мозговая травма, отказали передние лапы. Свидетелей произошедшего и тех, кому известно место жительство напавшей гражданки, просят откликнуться. Заявление в полицию уже написано. При этом в комментариях к публикации объявилась сама предполагаемая виновница, которая настаивает на том, что она оборонялась.

Несколько дней назад пожилая петербурженка кулаками разрешила конфликт подростков на детской площадке.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб (Анна Вишневская)