Пожилая петербурженка кулаками разрешила конфликт подростков на детской площадке

Она ударила мальчика по голове. Полиция проверяет указанную информацию.

Полиция проводит проверку по факту конфликта с участием подростков на детской площадке на Окраинной улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Около полуночи 5 мая в полицию Красногвардейского района поступила телефонограмма из детской больницы о том, что в медучреждение для осмотра обратился 11-летний подросток. Мальчик пояснил, что на детской площадке у дома 9 по улице Окраинной его ударила по голове женщина. Она вмешалась в конфликт, который происходил между ним и его сверстником. Позже в полицию обратился отец пострадавшего мальчика.

По предварительным данным, агрессию к школьнику проявила бабушка второго подростка. Полиция проверяет указанную информацию.

Видео: МВД